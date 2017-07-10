В ДНР обвинили силовиков в 30 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 32 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования ДНР.
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