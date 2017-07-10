В ДНР обвинили силовиков в 30 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по Украине ранее договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 32 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

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