В ЛНР заявили о шести нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 мм и 82 мм и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.
По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 45 мин. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись с направления подконтрольных ВСУ Крымского, Новозвановки, Новотошковки и Золотого в районы населенных пунктов Смелое, Первомайск, Желобок и Калиново.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.