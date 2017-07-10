В ЛНР заявили о шести нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 мм и 82 мм и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 45 мин. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись с направления подконтрольных ВСУ Крымского, Новозвановки, Новотошковки и Золотого в районы населенных пунктов Смелое, Первомайск, Желобок и Калиново.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.