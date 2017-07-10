ЦИК Киргизии аккредитовал 258 СМИ в стране для освещения выборов

БИШКЕК, 10 июл – РИА Новости, Юлия Орлова. ЦИК Киргизии завершил процесс аккредитации средств массовой информации республики, которые смогут принять участие в освещении президентской гонки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель информационного отдела Центризбиркома страны.

Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября, выдвижение кандидатов началось 15 июня. Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Покидающий пост президент Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника. Прием уведомлений и документов на аккредитацию от СМИ, планирующих принять участие в предвыборной агитации, был прекращен 4 июля.

"ЦИК подвела итоги работы по аккредитации средств массовых информации и интернет-изданий, планирующих принять участие в предвыборной агитации на выборах президента Кыргызской Республики. Аккредитованы 258 СМИ, в том числе 56 теле- и 29 радиокомпаний, 116 печатных изданий и 57 интернет-изданий", — сообщил собеседник агентства.

Всего в ЦИК поступило 260 уведомлений от СМИ о намерении принять участие в предвыборной агитации, однако двум заявителям было отказано в аккредитации из-за проблем с документами. Для прохождения процедуры аккредитации, СМИ было необходимо представить в ЦИК сведения о размере оплаты за предоставление эфирного времени и печатной площади, копии свидетельства о регистрации в минюсте и устава издания. Участвовать в предвыборной агитации имеют право только республиканские СМИ, напомнили в ЦИК.

На сегодняшний день о своем участии в гонке заявили 18 претендентов на пост президента Киргизии. В Центризбирком подано 15 заявлений о самовыдвижении и три решения политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента республики. Претендентам необходимо не позднее 26 августа собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере 1 миллиона сомов (около 15 тысяч долларов), а также пройти тест на знание государственного языка. Крайний срок подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты установлен до 24 часов (21 мск) 31 августа.

В 2011 году на пост главы государства претендовали 83 кандидата, однако официальные мандаты кандидата в президенты получили только 23 участника гонки.