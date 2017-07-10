Лесные пожары в Калифорнии привели к эвакуации почти восьми тысяч человек

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Крупные природные пожары в американском штате Калифорния вынудили покинуть свои дома порядка 8 тысяч человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службы пожарной безопасности.

По данным агентства, около 4 тысяч человек эвакуированы из-за пожара, возникшего у подножия горной системы Сьерра-Невада в 60 километрах к северу от города Сакраменто, еще 7,4 тысячи жителей готовы в случае опасности покинуть свои дома.

В Южной Калифорнии из-за пожара в долинах к востоку от Санта-Барбары эвакуированы примерно 3,6 тысячи человек. Кроме того, ранее около 150 человек, включая 90 детей, оказались временно заблокированы в оздоровительном лагере из-за пожара.