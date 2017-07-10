NYT: адвокат из России обещала сыну Трампа раскрыть компромат на Клинтон

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Адвокат из России Наталья Весельницкая, с которой в 2016 году встречался старший сын американского президента Дональд Трамп-младший, заявляла о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон, сообщает издание New York Times.

О состоявшейся в июне прошлого года встрече стало известно накануне. Согласно попавшим в распоряжение издания конфиденциальным правительственным документам, встреча Трампа-младшего с "русским адвокатом, у которого есть связи с Кремлем", проходила в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Во встрече также приняли участие глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять американского президента Джаред Кушнер. Встреча была посвящена приостановленной программе усыновления детей из РФ гражданами США.

В статье New York Times приводятся слова Трампа-младшего, который рассказывает, что после короткого приветствия "женщина (Весельницкая – ред.) заявила, что у нее есть информация о лицах, связанных с Россией, которые финансируют Национальный комитет Демократической партии (США – ред.) и поддерживают госпожу Клинтон", которая тогда баллотировалась в президенты.

"Ее слова были туманны, неоднозначны и бессмысленны. Никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено. Быстро выяснилось, что она не имела значимой информации", — цитирует издание Трампа-младшего. По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи".

Характерно, что накануне Трамп-младший подтвердил факт встречи с адвокатом, но не упоминал о каком-либо компромате, который ему якобы обещали предоставить. По его словам, встреча "не являлась частью (предвыборной) кампании, и у нее не было никакого продолжения".

Трамп-младший добавил, что на встречу его пригласили через знакомых, и он не знал имени человека, с которым собирался переговорить.

В свою очередь представители юристов президента США Дональда Трампа заявили, что он не был осведомлен о встрече своего сына и не посещал ее.

Со своей стороны Весельницкая заявила, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим и "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства", сообщает New York Times.

Известно, что Весельницкая, в частности, представляет интересы россиянина Дениса Кацыва, в отношении компании которого власти США проводили расследование, а также выступает против "списка Магнитского". Приостановленная после введения "списка" программа усыновления российских детей гражданами США часто обсуждалась во время встреч представителей РФ с американскими чиновниками, пишет издание.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Так называемый "список Магнитского" составили США, запретив въезд в страну 34 сотрудникам правоохранительных органов России, судьям и налоговикам, которых они считают причастными к "делу Магнитского".

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.