Порошенко заявил, что заинтересован в снятии санкций с России

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил о заинтересованности в скорейшем снятии санкций с России. Об этом он рассказал на совместном брифинге с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, прибывшими с визитом в Киев в воскресенье.

"Сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому", — заверил он журналистов.

Порошенко также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты и страны "Нормандской четверки" предпримут усилия для урегулирования конфликта на Донбассе. "Мы придерживаемся взятых на себя обязательств по минскому процессу, рассчитываем на помощь наших партнеров в "нормандском формате", — сказал украинский президент.

"Четкий месседж"

Особое внимание Порошенко уделил решению Вашингтона назначить спецпосланника по сотрудничеству на украинском направлении, которым станет бывший посол США в НАТО Курт Волкер. Порошенко поблагодарил Тиллерсона за "пополнение в команде" и выразил надежду на то, что "богатый опыт" и "решительность" уполномоченного ускорят переговорный процесс и помогут лучше скоординировать действия сторон по разрешению конфликта.

Президент Украины также анонсировал телефонный разговор представителей "четверки", который состоится в июле. По его словам, во время беседы лидеры стран должны согласовать дату новой встречи на высшем уровне. "Пока не определено, где именно она будет проходить, но мы настроены на решительный, ускоренный, практичный и конкретный разговор как в телефонном формате, так и на саммите уже этим летом", — сказал Порошенко.

В заключение он отметил значимость визита Тиллерсона и заявил, что его прибытие в Киев является "четким месседжем по поддержке Украины", территориальной целостности и независимости государства. "И мы очень благодарны, что сегодня эта поддержка материализована в виде приезда государственного секретаря", — добавил глава государства.

Первый шаг

Рекс Тиллерсон, со своей стороны, призвал Россию сделать первый шаг для разрядки ситуации на Донбассе, в частности, в вопросе прекращения огня. "В своей дискуссии с руководством России я несколько раз говорил, что необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг для деэскалации в восточной части Украины", — заявил глава Госдепа. По его словам, продвижение в этом вопросе возможно только в том случае, если Москва предпримет решительные действия для разрешения конфликта.

При этом он отметил, что санкции США не будут сняты вплоть до полного урегулирования ситуации. "Санкции США и ЕС в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции", — заявил он. Госсекретарь также обратил внимание на то, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном напрямую зависит от прогресса в деле мирного разрешения конфликта, а американский народ "заинтересован" в положительном его исходе.

Российская сторона, однако, неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Донбассе и предпринимает все возможные усилия для его скорейшего разрешения.

Тиллерсон также рассказал о роли посланника Курта Волкера, который будет отвечать за координацию усилий сторон по выполнению Минских соглашений. Работа Волкера будет проходить в рамках "нормандской группы", а основной его задачей станет изменение динамики переговорного процесса и разрешение противоречий, существующих между сторонами.

"Я думаю, что важно четко определить наши цели, то есть в первую очередь возобновить территориальную целостность Украины… Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках Минских соглашений, именно поэтому назначили специального представителя", — разъяснил позицию США глава Госдепа.

После G20

Встреча Тиллерсона и Порошенко прошла в Киеве на следующий день после окончания гамбургского саммита G20, на котором лидеры ведущих стран не раз обращались к украинской проблематике. Так, во время первой личной встречи на полях форума российский и американский лидеры договорились открыть канал дипломатической связи, целью которого заявлено содействие выполнению Минских соглашений. В ближайшее время в Москве ожидают прибытия представителя США по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Будущее "Нормандского формата" обсуждалось в рамках официального завтрака Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. По результатам беседы стороны заявили о своей приверженности существующим договоренностям и подтвердили значимость "четверки" для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Украинская тема была одной из основных и на завершившейся ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В итоговый документ, принятый европейскими парламентариями, вошла резолюция, которую предложили депутаты Верховной рады. Авторы осуждали воссоединение Крыма с Россией и призывали прекратить "гибридную войну" на Донбассе. Члены российской делегации заявили, что во время новой сессии выступят с ответным проектом резолюции, в котором представят перечень нарушений прав человека и норм международного права официальным Киевом.