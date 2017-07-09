В Гамбурге убрали билборд об украинских силовиках, "защищающих цивилизацию"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Гамбурге досрочно убрали рекламный плакат с лицами украинских силовиков, вывешенный возле места проведения саммита G20. Об этом сообщил в Facebook один из авторов проекта Геннадий Курочка.

По его словам, "рекламу" ВСУ сняли после переговоров президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Украинская правда", плакат должен был провисеть до 10 июля, однако исчез за два дня до этого, в субботу.

Ранее стало известно, что украинский кризисный медиацентр развесил в Гамбурге плакаты с лицами украинских военных, участвующих в силовой операции в Донбассе. На билборде было написано "Вглядитесь в эти лица. Украинская армия защищает границы цивилизации".

Киев неоднократно пытался выставить Украину "защитницей Европы". Так, экс-премьер Арсений Яценюк заявлял, что в интересах Запада принять страну в НАТО, потому что она "охраняет" границы альянса. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, называл Украину "форпостом Европы" и подчеркнул, что она находится "на передовой защиты европейской цивилизации".