Онищенко назвал ПА ОБСЕ "достойным приемником северокорейской демократии"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ утратила статус полноценной дискуссионной площадки и превратилась в оплот "северокорейской демократии" в центре Европы. Такое мнение РИА Новости высказал член российской делегации в ПА, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Участники сессии ПА ОБСЕ в Минске, как считает Онищенко, вели себя подобно "актерам из любительского спектакля", а сам форум носил псевдодемократический характер. "Я с некоторым удивлением, с любопытством исследовательского характера наблюдал за торжеством северокорейской демократии в центре Европы. Все приехали с готовыми решениями. Сама форма работы говорит о том, что все уже известно и надо просто сыграть свою роль", — сказал он.

Говоря о резолюции парламентской ассамблеи, в которой осуждается воссоединение Крыма с Россией, депутат указал на противоречивость документа. "Сначала требуют вернуть Крым, потому что там люди страдают, права нарушаются, а потом требуют допустить организации, в том числе ОБСЕ, на его территорию. Первый вопрос, который в этой связи возникает, — на основании какого материала вы делаете вывод, что там нарушаются права человека?" – заметил парламентарий, напомнив, что российская сторона неоднократно приглашала на полуостров международные организации, однако отклика не последовало.

Парламентарий также раскритиковал отсутствие реакции ПА на трагедию 2 мая в Одессе и замалчивание преступлений украинских силовиков на Донбассе. "Они не дали оценку одесскому языческому жертвоприношению, когда 41 человек был сожжен заживо. И это опять вопрос к достойному правопреемнику северокорейской демократии — к парламентской ассамблеи ОБСЕ. Почему вы не видите, что войсковая артиллерия стреляет по миллионному городу? Это что, борьба с террористами? Когда убивают детей, попадают в школы, в больницы. в детские сады — никакой оценки, как будто этого нет", — отметил Онищенко.

"Мы не должны мириться, нам пора выходить из окопов, нам пора перестать давать оправдательные комментарии. Мы должны защитить людей на Украине. Каким способом? Давайте думать, но все должно быть в пределах законности", — добавил он.

В нынешнем виде ПА "обречена на уход с исторической арены", полагает депутат. "Тот формат, в котором работала минская сессия, был неудачен. Этот формат рубит сук под Парламентской ассамблеей, сук на котором она сидит", — считает он. При этом России следует "спокойно переосмыслить происходящее, взять лидерство в свои руки" и "вывести эту организацию из северокорейской демократии". Позитивным примером действий России в рамках ОБСЕ, по мнению политика, стало решение о создании антитеррористического комитета, инициированное делегатами от Госдумы и одобренное профильным комитетом.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ завершилась в Минске в воскресенье. В текст итоговой декларации в этом году включен проект украинской резолюции, содержащей требование "возврата Крыма" и прекращения "гибридной войны" на Донбассе. Российская сторона заявила, что подготовит ответный документ, в котором представит подробный перечень нарушений прав человека и норм МП официальным Киевом.