Молдавия никогда не будет антироссийской, заявил Додон

МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев никогда не будет проводить антироссийскую политику.

"Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО… Если кто-то постарается использовать Молдавию как пушечное мясо в борьбе против России, имею в виду цели НАТО, а мы видим, чего они хотят и добиваются в этом регионе, видим, чего добились, к сожалению, некоторые западные силы на Украине… Нам такие сценарии не нужны", — заявил молдавский президент в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", показанному в воскресенье.

Додон заявил, что Кишинев не хочет вмешиваться в "геополитические баталии".

Он подчеркнул, что "антироссийскими точно не будем". "Антизападными, – знаете, по некоторым позициям будем", — сказал президент. Он пояснил, что в частности, есть несогласие с Западом по вопросу сексуальных меньшинств. "Они (Запад – ред.) настаивают на этих гей-парадах, гей-маршах… Это не пройдет. Мы православные, у нас в республике 98% (жителей – ред.) православных, это один из самых высоких уровней православия из всех стран", — подчеркнул Додон.

"Если власть Молдавии на каком-то этапе примет решение политически интегрироваться в ЕС – это взорвет страну. Молдавии, такого государства просто не будет. Будет что-то другое, какие-то районы прикрепят к Румынии, будет какое-то другое территориальное объединение. Мы такое категорически допустить не можем", — продолжил он.

Касаясь соглашения об ассоциации с ЕС, Додон заявил, что нужно исходить из национальных интересов. "Нам обещали: если пойдете в Европу, то инвестиции вырастут… Местных производителей мы убиваем этой политикой, потому что мы открыли рынки и сюда хлынули европейские товары, которые субсидируются в ЕС… Сказали, будет больше экспорт на рынки ЕС, а мы видим, что в прошлом году экспортировали только 70 тонн яблок из 400 тысяч тонн, а раньше экспортировали 200 тысяч тонн в Россию", — продолжил он.

По его словам, после анализа этих моментов возникают вопросы "для чего это было подписано, в интересах кого?". "У Молдавии я пока не вижу никаких результатов. Все это нужно пересматривать, и я это все открыто честно говорил в Брюсселе, когда мы встречались в феврале с руководителями Еврокомиссии, ЕС. Я сказал, что буду отстаивать национальные интересы. Если вы не будете согласны что-то менять в подходах, народ Молдавии примет решение, все это отменит", — заключил Додон.