В Кремле заявили, что "Минск-2" во многом не выполняется Киевом

РИА НОВОСТИ. ПЕСКОВ: МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ВО МНОГОМ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ КИЕВОМ, И ЭТО ТРУДНО БЫЛО НЕ ПРИЗНАТЬ МАКРОНУ И МЕРКЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ