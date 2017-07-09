В приграничных с Газой районах Египта введен комендантский час

КАИР, 9 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Премьер-министр Египта Шериф Исмаил ввел комендантский час в районах городов Эль-Ариш и Рафах в северной части Синайского полуострова близ границы с палестинским сектором Газа, сообщило египетское агентство МЕНА.

В частности, комендантский час распространяется на районы, находящиеся в непосредственной близости от границы, территорию морского побережья, автомобильные трассы, а также на въезд в город Эль-Ариш. Согласно распоряжению премьера, запрет на передвижения будет действовать с 19:00 до 6:00 или с 1:00 до 5:00 в зависимости от района.

Египетские власти пошли на введение комендантского часа после серии терактов в минувшие пятницу и субботу, жертвами которых стали 23 военных и двое сотрудников МВД.

Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.