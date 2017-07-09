Тиллерсон получил премию Дьюхерста

СТАМБУЛ, 9 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон получил премию имени Дьюхерста на 22-м Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле в воскресенье.

В Стамбуле открылся 22-й Всемирный нефтяной конгресс, в котором принимают более 5 тысяч человек, в том числе около 50 министров и 500 руководителей ведущих мировых энергетических компаний: Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total, Saudi Aramco, SOCAR. Всемирный нефтяной совет (ВНС) присуждает премию имени Дьюхерста в честь первого президента Всемирного нефтяного конгресса Томаса Дьюхерста в знак признания выдающегося личного вклада в развитие мировой энергетической отрасли. Тиллерсон стал десятым лауреатом этой премии.

"Рекс Тиллерсон — это человек, в жилах которого, можно сказать, течёт нефть. Он заслуживает того, чтобы эта почётная награда была ему вручена", — сказал президент Всемирного нефтяного конгресса Йозеф Тот перед вручением премии.

"Когда мне сказали, что мне вручат эту награду, я был дома у себя, отдыхал, но подумал, что ради этого прерву свою пенсию. И сейчас я вижу в Стамбуле своих коллег и чувствую, что я вернулся домой, планы на пенсию не сработали. Я польщён признаниями моих усилий. Хочу разделить эту награду с теми, кто со мной работал, потому что без них я бы не получил эту награду. 41 год я провел в этой отрасли", — сказал Тиллерсон на церемонии.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак назвал Тиллерсона "мудрейшим человеком, исключительным лидером, который посвятил свою жизнь нефтегазовой отрасли".