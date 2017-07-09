Подозреваемому в связях с братьями Саути французу предъявлены обвинения

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Гражданину Франции, подозреваемому в связях с задержанными в Бельгии братьями Акимом и Халидом Саути с целью подготовки теракта, предъявлены обвинения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в суде.

Ранее в воскресенье сообщалось, что 42-летний француз предстал перед судьей, рассматривающим дела террористов, по вопросу предъявления ему официального обвинения.

По данным агентства, ему предъявили обвинения и заключили под стражу.

Ранее гособвинители сообщили, что в ночь на среду в брюссельской коммуне Андерлехт по шести адресам, в том числе в квартирах и гаражах, прошли обыски. Полицейские задержали четырех человек.

По информации СМИ, они связаны с байкерским клубом "наездники-камикадзе", один из членов которого в 2016 году был приговорен к шести месяцам тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки. Двое задержанных были освобождены, двое — Аким Саути и Халид Саути — были помещены под стражу, им предъявлены обвинения в терроризме.

Ранее гособвинители подчеркнули, что это дело не связано с терактами 2015 года в Париже, взрывами в Брюсселе в марте 2016 года и с терактом на центральном вокзале Брюсселя в июне 2017 года.