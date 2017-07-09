У берегов Мексики начался мощный ураган

МЕХИКО, 9 июл – РИА Новости. Мощный ураган "Юджин" сформировался в ночь на воскресенье в Тихом океане у берегов Мексики, сообщает национальная метеорологическая служба латиноамериканской страны.

По данным ведомства, ураган уже усилился до третьей категории. Сейчас скорость ветра внутри него достигает 185 километров в час с порывами до 220 километров в час.

"Юджин" находится в 855 километрах от города Кабо-Сан-Лукас и продвигается на северо-северо-восток со скоростью 17 километров в час. В связи с природным явлением на всей территории Мексики ожидаются дожди.

Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. При урагане пятой категории скорость ветра достигает 250 километров в час, что может привести к катастрофическим последствиям.