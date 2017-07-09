Турецкая оппозиция проводит многотысячный митинг протеста в Стамбуле

СТАМБУЛ, 9 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции проводит в воскресенье многотысячный митинг в стамбульском районе Мальтепе, завершив 25-дневный "Марш справедливости" от Анкары до Стамбула, в ходе которого активисты партии во главе с ее лидером Кемалем Кылычдароглу преодолели около 450 километров, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

НРП начала марш протеста 15 июня против приговора депутату от партии Энису Бербероглу из Анкары, завершением акции стал митинг у тюрьмы в стамбульском районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат. Он был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Бербероглу был арестован сразу же после вынесения судебного решения.

Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков.

На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. По версии турецких властей, грузовики везли "материально-техническую и гуманитарную помощь" сирийским туркменам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.

Последние два километра пути Кылычдароглу шел в одиночку через живой коридор своих сторонников, которые скандировали лозунги в защиту правосудия.

"Вместе с нами эти 450 километров шли жители всех городов Турции. Мы закончили марш, но наша борьба за справедливость продолжается. Мы шли, требуя правосудия, которого нет. Мы шли за тех, кто незаслуженно пострадал – за арестованных журналистов и преподавателей университетов. Мы шли против режима власти одного человека, против террористических группировок "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) и РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана)", — заявил Кылычдароглу, выступая на митинге.

Среди требовании к правительству, которые он озвучил – отмена режима ЧП, который действует в Турции после попытки переворота в июле прошлого года. Лидер оппозиции призвал судей защищать справедливость, а членов Конституционного суда – "не выполнять инструкции из президентского дворца".

"Сегодня полтора миллиона человек в разных городах Турции участвуют в митингах в защиту правосудия. Такая акция – марш от Анкары до Стамбула – проведена впервые в истории страны. В ходе ее проведения наш лидер потерял 13 килограммов. Дело не только в задержании депутата, это стало лишь последней каплей, мы требуем освобождения всех политзаключенных. Среди нас – представители разных партий, есть даже члены правящей партии. Вряд ли нас власть услышит. Но люди должны услышать и начать думать", — сказал РИА Новости один из участников митинга, назвавший лишь свое имя – Али.

Житель Стамбула Ведат, с котором корреспондент РИА Новости поговорила по дороге на митинг, заявил, что он и многие его знакомые поддерживают требования оппозиции. "Но не все решились принять участие в акции, опасаясь репрессий со стороны властей", — добавил он.

Митинг проходит в условиях жестких мер безопасности. Ранее турецкие власти сообщили о задержании шести боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, которые планировали атаку на акции оппозиции с использованием машины с символикой правящей в Турции Партии справедливости и развития.

* Террористическая организация, запрещенная в России.