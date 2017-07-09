Гутерреш заявил, что ООН готова помочь Украине в реализации реформ

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация готова помочь Украине в реализации реформ в стране.

Гутерреш находится с официальным визитом в Киеве, где он провел встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.

"Мы полностью поддерживаем процесс реформ, которые внедряет правительство… Мы готовы усилить наше сотрудничество с украинским правительством и оказывать помощь реформам, мы готовы поддержать украинское правительство в тех реформах, которые направлены на развитие благосостояния украинского народа", — сказал Гутерреш на брифинге по итогам встречи с Порошенко, который транслировал телеканал "112 Украина".

Он также отметил, что в ООН заинтересованы в развитии украинского государства.