В ЛНР обнародовали фоторобот возможного исполнителя терактов в Луганске

ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало фоторобот предполагаемого исполнителя теракта в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Седьмого июля в центре Луганска прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявлял, что теракты были организованы Киевом. Он считает, что взрывы могли быть организованы в день начала саммита G20 для срыва процесса урегулирования в Донбассе. В свою очередь киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что взрывы в Луганске — это "очередная провокация" со стороны ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики по подозрению в причастности к совершению террористического акта разыскивается мужчина", — сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР. На официальном сайте ведомства размещен фоторобот предполагаемого преступника.