Хейли рассказала, от чего зависит развитие торговых отношений США с Китаем

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Отказ КНР поддержать резолюцию США по КНДР может отразиться на китайско-американских торговых отношениях, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.

Отвечая на вопрос, что будет, если Китай не поддержит резолюцию, Хейли в интервью телеканалу CNN заявила: "В таком случае будет ответ. Если они не согласятся с этим (проектом резолюции – ред.), то, как ясно заявил президент (США Дональд Трамп), он будет изучать торговые отношения с Китаем".

По ее словам, прошедшая в субботу в Гамбурге встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "была очень важна и очень своевременна".

"Думаю, в ближайшие несколько дней станет ясно, что происходит и какими будут отношения. И, соответственно, вы увидите, как будут вести себя США", — сказала Хейли.

В субботу Трамп заявил Си Цзиньпину, что ценит вклад Китая в решение проблемы КНДР, и выразил надежду, что она будет решена "тем или иным образом", но "не так скоро, как хотелось бы".