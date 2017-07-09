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В мире

Сессия ПА ОБСЕ в Минске: Россию призвали отказаться от Крыма

16:2909.07.2017
(обновлено: 16:50 09.07.2017)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЗаседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017Заседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ завершилась воскресенье в Минске — для российской делегации она прошла с переменным успехом; с одной стороны парламентарии вняли многолетним призывам России о создании антитеррористического комитета в ПА ОБСЕ, а также приняли российскую декларацию о борьбе с террором, с другой — в итоговый документ ассамблеи вошли резолюции, осуждающие "оккупацию Крыма" и призывающие РФ отказаться от полуострова.

Заседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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В декларацию ПА ОБСЕ не включили критику Минска и Москвы по правам человека

Сессия проходила 5-9 июля.

Антитеррористический спецкомитет

В первый день сессии постоянный комитет ассамблеи принял решение о необходимости создания специального комитета по борьбе с терроризмом. Предложение озвучила председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, тогда как ранее на протяжении нескольких лет с этой инициативой выступал спецпредставитель ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом, депутат Госдумы Николай Ковалев. К созданию комитета призывали председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

В ближайшие месяцы будет идти формирование комитета. Как заявил сам Ковалев, на начальном этапе новый орган мог бы заняться оценкой ущерба, который терроризм наносит странам на пространстве ОБСЕ в "демографической, моральной и финансовой" сферах. Его мнение о том, что ситуацию в сфере борьбы с террором необходимо сначала оценить, разделяет и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла. В частности, по его словам, членам комитета нужно будет определить, в каких сферах возможно сотрудничество с другими структурами, занимающимися противодействием терроризму.

Монтелла рассказал, что решение о том, кто возглавит новый комитет, пока не принято, однако в него, безусловно, должны войти представители России и США.

Работа СМИ. Архивное фото
© Fotolia / IvicaNS
В Совфеде обеспокоены дискриминацией российских СМИ в странах ОБСЕ

Глава российской делегации в ПА ОБСЕ, зампред Госдумы Петр Толстой заявил журналистам, что российская делегация будет предлагать коллегам из США сотрудничество в рамках новой структуры.

Российские резолюции

К успехам российской делегации на этой сессии можно отнести и принятие двух резолюций — "Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму" и "О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий".

Автором первого документа стал Ковалев. В нем, в частности, идет речь о необходимости усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран-участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов".

Кроме того, согласно резолюции, российские парламентарии призывают европейских коллег к расширению сотрудничества в вопросе разработки "практических мер по противодействию использованию интернета и других средств в целях подстрекательства к связанному с насилием экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, а также в целях вербовки иностранных боевиков-террористов".

Во второй резолюции, подготовленной членом Совфеда Людмилой Нарусовой, ПА ОБСЕ указывает "на категорическую неприемлемость отождествления терроризма и насильственного экстремизма с какой-либо конкретной религией".

Проект резолюции напоминает о праве каждого человека на свободу мысли, религии и убеждений, призывает к межрелигиозному диалогу, а также подчеркивает, что террористические акты, совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией или убеждениями, не могут служить оправданием религиозной нетерпимости.

Антироссийские клише

Однако на сессии не обошлось без антироссийских выпадов. Чуть ли не каждое выступление украинских делегатов (за исключением оппозиционера Нестора Шуфрича) осуждало Россию за "оккупацию Крыма", якобы наличие "гибридных сил" в Донбассе. Также в недружественном ключе высказывались представители Грузии и Швеции.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин рассказал о единственном товаре, которым торгует Украина

Таким образом были приняты и вошли в итоговую декларацию сессии резолюции, призывающие Россию отказаться от Крыма. В подготовленной украинской делегацией резолюции под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" Россию призвали отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова. В документе, подготовленном замглавы делегации Швеции Маргаретой Седерфельт под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", говорилось, что Россия должна "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

Российские парламентарии в ходе обсуждения не раз подчеркивали, что употребление терминов "аннексия" и "оккупация" Крыма неуместно, так как присоединение полуострова к России произошло в результате реализации права на самоопределение народа. Депутат Николай Рыжак подчеркнул, что резолюция Седерфельт построена на "политических клише" и не отражает ряд важных вопросов, таких как размещение ПРО США в Европе и рост военной напряженности в регионе, а также не осуждает "идеологию фашизма", возрождаемую на Украине.

В ходе голосования за итоговую декларацию ПА ОБСЕ, куда принято включать тексты всех принятых за сессию резолюций, российская делегация голосовала против. Ее глава Петр Толстой заявил, что "Российская делегация в связи с наличием в минской декларации документа, предложенного Украиной, возражает против принятия Минской декларации в целом". В итоге за декларацию проголосовал 91 член ПА ОБСЕ, 15 выступили против, 3 воздержались.

Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Толстой прокомментировал принятие российской резолюции в ПА ОБСЕ

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Резолюция по правам человека

Еще одну резолюцию антироссийского характера – о ситуации в Восточной Европе члены сессии ПА ОБСЕ отказались включить в итоговую декларацию. В ней, в частности, критиковалась ситуация с соблюдением прав и свобод человека в России и Белоруссии. В ходе голосования по поводу того, включать ли резолюцию в Минскую декларацию для принятия решения не хватило голосов. По 43 человека проголосовали "за" и "против".

"Я очень рад голосованию, которое состоялось. Мы поддержали наших коллег из Белоруссии и в том числе благодаря принципиальной позиции России все эти пункты были сняты из Минской декларации", — заявил журналистам Толстой.

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Крыму отреагировали на призыв ПА ОБСЕ вернуть полуостров Украине

Кадровый вопрос

На сессии также были избраны председатель и вице-спикеры ассамблеи. Свой пост сохранила председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен. Вице-спикерами были избраны Маргарета Седерфельт от Швеции, Виктор Пол Добре от Румынии, Мариетта Тидей от Италии и Роджер Уикер от США. В число заместителей председателя не попал Николай Ковалев, хотя был среди кандидатов.

Минская декларация

В текст итоговой декларации вошли положения, следующие из принятых резолюций и содержащие, в том числе призыв отменить решение о присоединении Крыма. Документ также содержит ряд рекомендаций и призывов к обеспечению прав человека в различных регионах. Кроме того, согласно документу, ПА ОБСЕ призывает к укреплению кибербезопасности, выражает обеспокоенность в связи с проявлениями нетерпимости, национализма, ксенофобии. Согласно декларации ассамблея призывает государства ОБСЕ "криминализовать в национальных законодательствах любую помощь террористам, выявлять и жестко пресекать деятельность физических и юридических лиц, вовлеченных в экономические отношения с террористами, прежде всего ИГИЛ/ДАИШ* и добиваться всеобъемлющего выполнения резолюций 2199 и 2253 СБ ООН".

"Российская делегация в принципе удовлетворена работой, которая была проделана. Есть резолюция, которую предложили украинцы, которую мы категорически не поддерживаем и возражаем против нее. В остальном речь идет о соблюдении прав человека, о тех принципах демократии, к которым РФ относится с пониманием, поэтому в целом Минская декларация, безусловно, будет полезна для дальнейшей работы парламентов наших стран", — заявил журналистам по итогам сессии Петр Толстой.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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ftfeshnik
А ассамблея ООН призвала запретить ядерное оружие. Что-то всех на анекдоты потянуло, к дождю наверно...
16:51
09.07.2017
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Олег Хороший
какой то бред насчет отдать.. для того что бы отдать, надо забрать.
16:45
09.07.2017
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