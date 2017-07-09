Премьер-министр Ирака прибыл в Мосул и поздравил военных с победой

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил вооруженные силы с победой над ИГ*, передает агентство Рейтер со ссылкой на офис премьера.

Ранее в воскресенье бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула.

"Главнокомандующий вооруженных сил, премьер-министр Хайдер аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических воинов и жителей Ирака с великой победой", — приводит агентство заявление офиса премьера.

На прошлой неделе премьер Ирака заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Диллон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

* Террористическая организация, запрещенная в России