Тиллерсон: Россия должна сделать первый шаг для деэскалации в Донбассе

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать первый шаг для деэскалации ситуации на востоке Украины, в частности, в вопросе прекращения огня.

"В своей дискуссии с руководством России несколько раз я говорил, что необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг для деэскалации в восточной части Украины, в частности, прекращение огня и вывод тяжелого оружия, чтобы разрешить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу. Это важно для нас, чтобы продвигаться в этом вопросе дальше", — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.