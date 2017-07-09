Тиллерсон отметил значение украинского вопроса для отношений России и США

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что урегулирование кризиса на Украине является важным аспектом для улучшения отношений между Россией и США.
По его словам, именно для активизации процесса по урегулированию кризиса был назначен спецпосланник США на Украине Курт Волкер.
"Посол Волкер будет более активно работать в рамках "нормандской группы". Мы не можем оставлять это в статусе-кво, потому что оставлять все как есть — недопустимо. Поэтому мы возобновляем эти переговоры, чтобы они привели к продвижению, и это наша цель в назначении посла Волкера. Мы надеемся, что мы можем изменить эту динамику и добьемся прогресса", — сказал Тиллерсон.
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