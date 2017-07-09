Союз ветеранов Варшавы: Украина зря обвиняет Россию в антипольских акциях

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Украинцы напрасно обвиняют Россию в антипольских преступлениях, так как именно Украина проводит политику героизации сотрудничавших с нацистами лидеров ОУН-УПА* Степана Бандеры и Романа Шухевича, ответственной за преступления на территории Польши, заявил глава патриотического союза ветеранских и кресовых организаций Варшавы Витольд Листовский.

Листовский напомнил о том, что на Украине в последнее время регулярно происходят антипольские акции, в частности обстрел из гранатомета польского консульства, поджог польской школы. Он не согласился с тем, что в этих преступлениях украинская сторона обвиняет Россию.

"Они указывают на Россию, но я спрашиваю, россияне ли это маршируют во Львове, Киеве и других городах под лозунгом "Бандера – наш герой"? Россияне ли это повесили памятную доску Шухевичу на школе?", — заявил он, выступая на памятных мероприятиях, посвященных очередной годовщине Волынской резни.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН*, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

* Экстремистская организация, запрещенная в России