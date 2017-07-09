Союз ветеранов Варшавы: Украина зря обвиняет Россию в антипольских акциях

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Украинцы напрасно обвиняют Россию в антипольских преступлениях, так как именно Украина проводит политику героизации сотрудничавших с нацистами лидеров ОУН-УПА* Степана Бандеры и Романа Шухевича, ответственной за преступления на территории Польши, заявил глава патриотического союза ветеранских и кресовых организаций Варшавы Витольд Листовский.
"Они указывают на Россию, но я спрашиваю, россияне ли это маршируют во Львове, Киеве и других городах под лозунгом "Бандера – наш герой"? Россияне ли это повесили памятную доску Шухевичу на школе?", — заявил он, выступая на памятных мероприятиях, посвященных очередной годовщине Волынской резни.
Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН*, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
* Экстремистская организация, запрещенная в России