Пушков посоветовал Тиллерсону захватить валидол для Порошенко

Президент украинского Пётр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Киеве. 9 июля 2017

Президент украинского Пётр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Киеве. 9 июля 2017

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал госсекретарю США Рексу Тиллерсону захватить валидол на встречу c Петром Порошенко, чтобы успокоить украинского президента.

Переговоры Тиллерсона и Порошенко проходят в воскресенье днем в Киеве.

"Тиллерсон срочно отправился в Киев", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после 2-часовой беседы Путин-Трамп. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.

​Госсекретарь США прибыл в воскресенье со своей делегацией к администрации президента Украины в центре Киева, Порошенко встретил Тиллерсона, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации.

Ранее в госдепартаменте США сообщили, что глава ведомства Рекс Тиллерсон 9 июля посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с Порошенко. По данным высокопоставленного чиновника госдепартамента, Тиллерсон в рамках визита представит украинскому президенту свой взгляд на конфликт на востоке Украины.

Украинские эксперты считают, что госсекретарь США намерен также проинформировать руководство Украины о результатах переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также о результатах трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и России на полях саммита G20 в Гамбурге.