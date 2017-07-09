В Варшаве проходят траурные мероприятия в память жертв Волынской резни

ВАРШАВА, 9 июл — РИА Новости. Траурные мероприятия в память жертв Волынской резни проходят в Варшаве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
После этого по улицам Варшавы пройдет марш кресов — жителей приграничных с Польшей территорий Восточной Европы, ранее входивших в состав Польши. В марше примут участие представители кресовых и патриотических организаций со всей страны.
Шествие завершится возле полевого собора Войска Польского на улице Длугей, где будет отслужена месса в память о жертвах Волынской резни.
Траурные мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии продлятся до 11 июля.
В своих выступлениях они протестуют против "создания памятников бандеровцам, которые причастны к смерти поляков", "увековечения улиц именами людей, инициировавших преступления в отношении поляков и разрушение на Украине польских памятников".
Член всемирного конгресса кресов, историк ксендз Тадеуш Залесский перед началом траурных мероприятий заявил, что основное требование собравшихся — сохранение памяти о жертвах Волынской трагедии. "Мы призываем не к мести, а к памяти", — сказал он.
"Мы не можем быть спокойны, пока не похоронены жертвы Волынской резни", — добавил Залесский.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
В ответ на это в МИД Украины вызвали посла Польши Яна Пекло. Ему выразили "разочарование" по поводу заявления Ващиковского.
При этом депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии", сын руководителя ОУН-УПА* Юрий Шухевич заявил, что поляки не вправе указывать Украине, кто является ее героями.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА*) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Экстремистская организация, запрещенная в России