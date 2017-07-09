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В мире

В Варшаве проходят траурные мероприятия в память жертв Волынской резни

13:4809.07.2017
(обновлено: 13:53 09.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники марша памяти жертв Волынской резни. Архивное фотоУчастники марша памяти жертв Волынской резни. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 9 июл — РИА Новости. Траурные мероприятия в память жертв Волынской резни проходят в Варшаве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Официальные мероприятия начались в польской столице на площади Пилсудского с торжественной смены караула у Могилы Неизвестного Солдата.

После этого по улицам Варшавы пройдет марш кресов — жителей приграничных с Польшей территорий Восточной Европы, ранее входивших в состав Польши. В марше примут участие представители кресовых и патриотических организаций со всей страны.

Шествие завершится возле полевого собора Войска Польского на улице Длугей, где будет отслужена месса в память о жертвах Волынской резни.

Траурные мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии продлятся до 11 июля.

Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На площадь Пилсуцкого пришли жители Польши из различных регионов страны. Среди них — потомки пострадавших от Волынской резни, представители политических партий и общественных организаций.

В своих выступлениях они протестуют против "создания памятников бандеровцам, которые причастны к смерти поляков", "увековечения улиц именами людей, инициировавших преступления в отношении поляков и разрушение на Украине польских памятников".

Член всемирного конгресса кресов, историк ксендз Тадеуш Залесский перед началом траурных мероприятий заявил, что основное требование собравшихся — сохранение памяти о жертвах Волынской трагедии. "Мы призываем не к мести, а к памяти", — сказал он.

"Мы не можем быть спокойны, пока не похоронены жертвы Волынской резни", — добавил Залесский.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Бандере безвиз не давали

Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

Марш националистов на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Петр Задорожный
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Недавно министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина "не попадет в Евросоюз с Бандерой (Степан Бандера — лидер ОУН* и один из главных инициаторов создания УПА* — ред.)". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических".

В ответ на это в МИД Украины вызвали посла Польши Яна Пекло. Ему выразили "разочарование" по поводу заявления Ващиковского.

При этом депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии", сын руководителя ОУН-УПА* Юрий Шухевич заявил, что поляки не вправе указывать Украине, кто является ее героями.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА*) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Участники факельного шествия в честь 60-летия гибели командира УПА Романа Шухевича. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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