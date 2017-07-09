В ДНР заявили о переброске силовиками в Донбасс тяжелой артиллерии

ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Украинские силовики разместили у линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию, сообщил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Польное — девять километров до линии соприкосновения — выявлено местонахождение трех буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", — сказал Басурин.
Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>