В ДНР заявили о переброске силовиками в Донбасс тяжелой артиллерии

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (71)

ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Украинские силовики разместили у линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию, сообщил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Польное — девять километров до линии соприкосновения — выявлено местонахождение трех буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", — сказал Басурин.

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