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В мире

В декларацию ПА ОБСЕ не включили критику Минска и Москвы по правам человека

12:0309.07.2017
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЗаседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017Заседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на своей сессии в Минске не включила в итоговую декларацию резолюцию о ситуации в Восточной Европе, критикующую ситуацию в области прав человека и свобод в России и Белоруссии, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.

Депутат Госдумы РФ Артем Туров. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Проект резолюции ПА ОБСЕ состоит из русофобских штампов, заявили в Госдуме
В субботу за проект этой резолюции проголосовал общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ.

Вопрос о включении данной резолюцию в итоговую Минскую декларацию был вынесен на голосование на пленарном заседании сессии ПА ОБСЕ. За голосование о включении данной резолюции в итоговую декларацию сессии выступила белорусская делегация, ее представитель Валерий Воронецкий назвал документ непрофессиональным, сырым и конфронтационным. Ряд национальных делегаций поддержали идею голосования. Автор резолюции шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфельд согласился с необходимостью голосования, чтобы "достичь прогресса".

После длительной процедуры подсчета, количество отданных голосов участников сессии "за" и "против" разделилось поровну — по 43.

"Необычная ситуация сложилась. Мы несколько раз пересчитывали голоса. "За" проголосовало 43, "против" — тоже 43. Мы обсудили процедурные вопросы, правила. Если большинства по этому вопросу нет, он не включается в Минскую декларацию", — сказала председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

В документе выражается обеспокоенность "ухудшением демократического развития, продолжающимися и умножающимися нарушениями прав человека, а также тяжелым положением политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Белоруссии и Азербайджане".

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Креминский
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В декларацию ПА ОБСЕ вошли резолюции с призывом к РФ отказаться от Крыма
В нем содержится критика РФ в связи с ситуацией на востоке Украины, а также призыв выполнять свои обязательства по минским соглашениям по Донбассу и "использовать свое существенное влияние" для выполнения этих договоренностей со стороны самопровозглашенных республик Донбасса. В резолюции также выражается обеспокоенность положением представителей сексуальных меньшинств в России, в частности, в Чечне.

Касательно Белоруссии, в резолюции отмечается, что в стране "нарушения прав человека носят системный и структурный характер", а выборы не являются "ни свободными, ни честными". Заявляется, что в республике действуют ограничения на свободу собраний, отсутствует свобода СМИ. В документе содержится призыв к правительству Белоруссии отменить вынесенные смертные приговоры и приступить к работе по отмене этого вида наказания.

Заседание Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017
© AFP 2017 / Maxim Malinovsky
Россия призвала партнеров по ПА ОБСЕ воздержаться от конфронтации
Ранее в российской делегации данный проект резолюции раскритиковали, назвав ее неприемлемой. Депутат Госдумы РФ Артем Туров заявил, что документ носит предвзятый и тенденциозный характер, содержит "едва ли не весь набор известных антироссийских и русофобских штампов" и в целом является примером "пресловутых двойных стандартов, по которым, к сожалению, работает ряд европейских стран".

Вице-спикер нижней палаты белорусского парламента Болеслав Пирштук был солидарен, что проект является проявлением политики двойных стандартов. А позже в субботу МИД Белоруссии заявил, что резолюция носит конфронтационный характер. Там подчеркнули, что подобные резолюции "ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между государствами".

 

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