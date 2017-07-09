В декларацию ПА ОБСЕ не включили критику Минска и Москвы по правам человека

МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на своей сессии в Минске не включила в итоговую декларацию резолюцию о ситуации в Восточной Европе, критикующую ситуацию в области прав человека и свобод в России и Белоруссии, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Вопрос о включении данной резолюцию в итоговую Минскую декларацию был вынесен на голосование на пленарном заседании сессии ПА ОБСЕ. За голосование о включении данной резолюции в итоговую декларацию сессии выступила белорусская делегация, ее представитель Валерий Воронецкий назвал документ непрофессиональным, сырым и конфронтационным. Ряд национальных делегаций поддержали идею голосования. Автор резолюции шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфельд согласился с необходимостью голосования, чтобы "достичь прогресса".
После длительной процедуры подсчета, количество отданных голосов участников сессии "за" и "против" разделилось поровну — по 43.
"Необычная ситуация сложилась. Мы несколько раз пересчитывали голоса. "За" проголосовало 43, "против" — тоже 43. Мы обсудили процедурные вопросы, правила. Если большинства по этому вопросу нет, он не включается в Минскую декларацию", — сказала председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.
В документе выражается обеспокоенность "ухудшением демократического развития, продолжающимися и умножающимися нарушениями прав человека, а также тяжелым положением политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Белоруссии и Азербайджане".
Касательно Белоруссии, в резолюции отмечается, что в стране "нарушения прав человека носят системный и структурный характер", а выборы не являются "ни свободными, ни честными". Заявляется, что в республике действуют ограничения на свободу собраний, отсутствует свобода СМИ. В документе содержится призыв к правительству Белоруссии отменить вынесенные смертные приговоры и приступить к работе по отмене этого вида наказания.
Вице-спикер нижней палаты белорусского парламента Болеслав Пирштук был солидарен, что проект является проявлением политики двойных стандартов. А позже в субботу МИД Белоруссии заявил, что резолюция носит конфронтационный характер. Там подчеркнули, что подобные резолюции "ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между государствами".