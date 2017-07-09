СМИ назвали причину смерти россиянки на Крите

АФИНЫ, 9 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Причиной смерти российской туристки на Крите и госпитализации ее мужа стало сильное отравление грибами перед отпуском, сообщило местное телевидение Крита.
По мнению экспертов, все указывает на сильнейшее отравление, симптомы которого проявились после прибытия на Крит.
По словам профессора токсикологии и руководителя лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, жертвы отравились летальным токсином. Иногда симптомы отравления проявляются с задержкой на два-три дня после потребления, заявил профессор телеканалу.
В российском консульстве в Афинах сообщили, что официальными данными о причинах смерти туристки не располагают. Тело погибшей уже отправлено в Россию.
"Дети еще во вторник отправлены в Россию", — сообщили в консульстве, отметив, что была оказана вся консульская помощь.