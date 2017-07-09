СМИ назвали причину смерти россиянки на Крите

АФИНЫ, 9 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Причиной смерти российской туристки на Крите и госпитализации ее мужа стало сильное отравление грибами перед отпуском, сообщило местное телевидение Крита.

Семья из четырёх человек прилетела в Ираклион из России на отдых 1 июля, и направилась в гостиницу в Херсонесе, где семья отдыхала несколько лет подряд. По сообщению телеканала Crete TV , в воскресенье утром 41-летняя женщина позавтракала с мужем, 14-летней дочерью и трехлетним сыном. Вскоре после возвращения в комнату она почувствовала себя плохо и попросила дочь позвать помощь. Но к моменту приезда врачей она уже умерла. Ее 45-летний муж был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии с полиорганной недостаточностью.

По мнению экспертов, все указывает на сильнейшее отравление, симптомы которого проявились после прибытия на Крит.

По словам профессора токсикологии и руководителя лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, жертвы отравились летальным токсином. Иногда симптомы отравления проявляются с задержкой на два-три дня после потребления, заявил профессор телеканалу.

"Российские власти официально говорят об отравлении ядовитыми грибами, которые родители поели перед отъездом в отпуск", — говорится в репортаже телевидения.

В российском консульстве в Афинах сообщили, что официальными данными о причинах смерти туристки не располагают. Тело погибшей уже отправлено в Россию.

"Дети еще во вторник отправлены в Россию", — сообщили в консульстве, отметив, что была оказана вся консульская помощь.