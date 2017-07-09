В декларацию ПА ОБСЕ вошли резолюции с призывом к РФ отказаться от Крыма

МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Участники ПА ОБСЕ приняли декларацию по итогам ежегодной сессии в Минске, в которую включены несколько антироссийских резолюций, призывающих в частности Россию отказаться от Крыма.

В ней содержится резолюция украинской делегации под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". Ее авторы призывают Россию отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова.

За декларацию проголосовал 91 член ПА ОБСЕ, 15 выступили против, 3 воздержались. Российская делегация голосовала против декларации.

"РФ в связи с наличием в минской декларации документа, предложенного Украиной, возражает против принятия Минской декларации в целом", — заявил глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Подробнее о новостях Крыма читайте здесь>>