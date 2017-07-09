МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Участники пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ проголосовали за резолюцию украинской делегации о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.
Российская делегация голосовала против резолюции.
Суть резолюции
Авторы предостерегают членов Парламентской ассамблеи от любых шагов, которые могут прямо или косвенно способствовать признанию выборов в Госдуму на территории Крыма и Севастополя. Резолюция призывает Россию "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ" в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также любым правозащитным НПО или СМИ.
В документе также содержится требование к Москве отменить решение о признании паспортов жителей Донецкой и Луганской областей, и прекратить "агрессию в Донбассе". От России также "требуется перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".
Российский ответ
Как указал Толстой, резолюция будет содержать всеобъемлющий анализ преступлений со стороны киевских властей.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма выразили свою волю демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>