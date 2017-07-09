ПА ОБСЕ приняла российскую резолюцию по борьбе с терроризмом

МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Участники пленарного заседания ПА ОБСЕ приняли российскую резолюцию о необходимости усиления уголовной ответственности в отношении террористов, а также о борьбе с использованием интернета для вербовки террористов, передает корреспондент РИА Новости.

В резолюции "Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму", подготовленной депутатом Госдумы Николаем Ковалевым, речь, в частности, идет о необходимости усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран-участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов".

Парламентарии ПА ОБСЕ призывают государства Организации принимать эффективные меры, чтобы такие лица, привлекались к судебной ответственности. Ассамблея призывает парламенты ОБСЕ "обеспечить, чтобы в их внутригосударственных законах и нормативных положениях такие действия квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения, позволяя осуществлять преследование и наказание в объеме, надлежащим образом отражающем серьезность этого правонарушения".

В тексте отмечается важность предупреждения "трансграничного перемещения лиц, оружия и денежных средств, связанных с террористической деятельностью". Ассамблея также призывает государства ОБСЕ использовать возможности национальных парламентов для ратификации и имплементации международных договоров, регулирующих сотрудничество стран в сфере противодействия терроризму.

Кроме того, согласно резолюции российские парламентарии призывают европейских коллег к расширению сотрудничества в вопросе разработки "практических мер по противодействию использованию Интернета и других средств в целях подстрекательства к связанному с насилием экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, а также в целях вербовки иностранных боевиков-террористов".

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