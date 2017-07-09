Жителей разрушенного взрывом дома в Киеве переселили в общежитие

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Жителей, пострадавших при взрыве газа в доме в Голосеевском районе Киева, отселили в общежитие, сообщил в воскресенье заместитель председателя Киевской государственной городской администрации (КГГА) Александр Спасибко.

По данным киевской полиции, в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Госслужба Украины по ЧС сообщала, что в результате взрыва погибли двое, пострадали семь человек. Полиция сообщала, что возбуждено уголовное дело.

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 9 июля, 23 жителя отселены из дома в общежитие Подольского района на улице Оболонская, 34. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано необходимой техникой, есть посуда, постельное белье, полотенца. Сейчас у города есть маневренный фонд жилья, который дает возможность расселять людей в аварийных ситуациях и из аварийного жилья", — приводятся слова Спасибко на сайте КГГА.