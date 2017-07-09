Четыре человека пострадали во время стрельбы у ночного клуба в Осло

СТОКГОЛЬМ, 9 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Четыре человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у ночного клуба Blå в Осло в ночь на воскресенье, сообщает полиция Осло.

"Четыре человека доставлены с ранениями в больницу. Мы задержали одного подозреваемого. Других подозреваемых у нас на данный момент нет", — написала полиция в своем аккаунте в Twitter.

Как поясняется на сайте норвежской телерадиокомпании NRK, сообщение в полицию поступило в 02.21 (03.21 мск). Задержанному 20 лет и он начал стрелять после того, как его попросили покинуть помещение. В результате легкие ранения получили два охранника и один сотрудник клуба. О состоянии четвертого пока ничего не сообщается.

"Никто из троих серьезно не пострадал", — сказал NRK представитель полиции Андрес Крокенес.

В субботу вечером в клубе выступал американский рэпер Kool G Rap, и это было его первое выступление в Осло.