Лесные пожары в Калифорнии заблокировали почти 150 человек в детском лагере

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Около 150 человек, включая 90 детей, оказались заблокированы в оздоровительном лагере в американском штате Калифорния из-за лесных пожаров, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сообщается, что в Калифорнии начались еще два пожара. Власти Санта Барбары разослали предупреждения об эвакуации жителям и отдыхающим зоны отдыха у озера Качума.
Представитель пожарной службы Кирк Стерм (Kirk Sturm) заявил, что еще один пожар в Санта Барбаре привел к эвакуации 200 домов в одном из районов округа.