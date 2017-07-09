Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье прибыл с визитом в Киев.

В аэропорту Борисполь под Киевом приземлился самолет госсекретаря США, Тиллерсон пересел на автомобиль и уехал, прибытие транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее в госдепартаменте США сообщили, что глава ведомства Рекс Тиллерсон 9 июля посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко. По данным высокопоставленного чиновника госдепартамента, Тиллерсон в рамках визита представит украинскому президенту свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также попытается собрать больше информации по этой теме.