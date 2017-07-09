В США на демонстрации Ку-клукс-клана задержали более 20 человек
10:1309.07.2017
(обновлено: 10:15 09.07.2017)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Полиция штата Виргиния задержала 23 человека на демонстрации расистской организации Ку-клукс-клан, сообщает газета New York Times.
Как пишет издание, всего в митинге приняли участие более тысячи человек, из них около 50 — члены клана, одетые в белые колпаки и мантии. Демонстранты выступили против решения местных властей снести памятник генералу армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли.
По словам полиции, в ходе демонстрации произошли потасовки, полиция была вынуждена применить перцовый газ. 23 человека были задержаны, еще трое были госпитализированы.