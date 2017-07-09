В Совфеде предложили изменить полномочия представителя ОБСЕ по свободе СМИ

МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Мандат представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ нуждается в уточнении в соответствии с нынешними реалиями в медиасфере стран-участниц организации, заявил в воскресенье в Минске член Совета Федерации РФ Николай Журавлев.

"Крайне важно подойти ответственно к выбору нового представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Поскольку на первый план выходят вопросы обеспечения полноценной свободы СМИ, мы считаем, что мандат представителя ОБСЕ нуждается в пересмотре", — сказал он, выступая в рамках проходящей в белорусской столице сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Журавлев пояснил, что мандат "должен быть приведен в соответствии с нынешними реалиями".