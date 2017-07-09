В Польше нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

ВАРШАВА, 9 июл — РИА Новости. Польские власти начали эвакуацию около 10 тысяч жителей польского Белостока и гмины Супрасль на время вывоза мощной бомбы времен Второй мировой войны, сообщает местное телевидение.

Бомбу весом около полтонны времен второй мировой войны нашли во время строительных работ.

Свои дома будут вынуждены покинуть жители 60 улиц Белостока, находящихся в радиусе 1,3 километра от места нахождения боеприпаса (почти 7300 человек) и жители 45 улиц в Заштянках и Грабувце соседней гмины Супрасль (почти 2800 человек).

Президент Белостока Тадеуш Трусколяский заявил на пресс-конференции, что бомба не находится на боевом взводе. "Сейчас нет опасности для жителей", — сказал он, но признал, что опасность может возникнуть во время подъема и вывоза боеприпаса.

Для движения закрыты все улицы в опасном районе, в том числе дорога к польско-белорусскому пограничному переходу в Бобровниках.

Уже определены места концентрации людей в безопасных зонах на время проведения работ по вывозу бомбы в семи школах в Белостоке и в двух школах в гмине Супрасль.

Бомба весит около 500 килограмм, 220 из которых может представлять собой взрывчатое вещество. Операцию по ее вывозу планируют начать в 12.00 (13.00 мск)

Хорунжий саперной службы Мариуш Куява, который руководит операцией по обезвреживанию боеприпаса, отметил, что обычно бомбы Второй мировой войны, которые находят при строительстве, весят в два раза меньше. Он добавил, что на место уже завезли специальное оборудование из саперного батальона в Ожише.

Бомбу поднимут с помощью крана и поместят на специальный автомобиль, а затем вывезут на полигон в Ожише и там взорвут.