Россия призвала партнеров по ПА ОБСЕ воздержаться от конфронтации

Заседание Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017

Заседание Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017

МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Замглавы делегации РФ в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров призвал представителей других делегаций воздержаться от усиления конфронтации с Россией.

В Минске в воскресенье завершается ежегодная сессия ПА ОБСЕ.

"РФ настоятельно призывает коллег к налаживанию конструктивного сотрудничества. Ряд принятых на этой сессии (проектов — ред.) резолюций носили антироссийский характер", — сказал Джабаров, отметив особую активность представителей Украины.

"Два дня в Гамбурге проходил саммит G20, участники в отличие от нашей ассамблеи занимались не усилением конфронтации и сведением счетов, а спокойно, шаг за шагом начали разбирать завалы, образовавшиеся в наших отношениях за последние 30 лет", — отметил Джабаров на заключительном пленарном заседании.

"Давайте не будем отставать от наших глав государств и правительств и последуем их примеру в вопросе восстановления нормальных отношений в Европе и мире", — подчеркнул он.