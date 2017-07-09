Трамп тщетно пытался надеть на солдата фуражку

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп безуспешно попытался помочь военнослужащему, потерявшему фуражку из-за порывов ветра.

Трамп подходил к борту вертолета Корпуса морской пехоты США, когда увидел, что у одного из солдат ветер сорвал с головы форменную фуражку. Солдат по регламенту оставался неподвижным и держал руки по швам.

Президент поднял фуражку и надел военному на голову. Однако ветер тут же снова сорвал головной убор, и Трампу пришлось снова его ловить.

В результате американский лидер бросил свою затею, похлопал военного по плечу и поднялся на борт вертолета. Видео опубликовали различные американские СМИ, а затем оно стало расходиться по социальным сетям. Большинство американцев одобрили попытку президента помочь, лестного комментария он удостоился даже от CNN, с которым у Трампа непростые отношения.