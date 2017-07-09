В США пожар на электроподстанции оставил 140 тысяч человек без света

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Порядка 140 тысяч человек остались без электричества в результате пожара, вспыхнувшего на электрической подстанции в долине Сан-Фернандо в американском Лос-Анджелесе, передает агентство Рейтер.

Как сообщили в местном управлении гидро- и электроэнергии, электричество было отключено, пока сотрудники пожарной службы пытаются потушить пламя. Когда подача электроэнергии вновь будет восстановлена, пока не уточняется. Размер ущерба станции устанавливается.

Агентство отмечает, что в городе уже второй день стоит сильная жара, показания термометров превышают 32 градуса.