В ЛНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Украинские силовики 7 раз за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За минувшие сутки украинские силовики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 мм и 82 мм, гранатометы (СПГ, АГС), БМП-1 и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.
По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено более 160 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись с направления подконтрольных ВСУ Крымского, Новозвановки, Луганского, Кряковки, Мироновского в районы населенных пунктов Нижнее Лозовое, Сокольники, Логвиново, Калиново, Славяносербск.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.