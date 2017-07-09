СМИ: Путин и Трамп 40 минут обсуждали "вмешательство России в выборы"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали так называемое "вмешательство" РФ в американские выборы, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп пока не комментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была "потрясающей" по значимости.

Как сообщил высокопоставленный источник газеты, из двухчасовой беседы политиков 40 минут было выделено именно этой теме. При этом "временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа", утверждает издание.

Согласно информации Тиллерсона, после спора Трамп предложил перейти к другим вопросам, в частности, к обсуждению Сирии.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.