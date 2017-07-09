МЕХИКО, 9 июл – РИА Новости. Семья выходцев из Латинской Америки начала неожиданный бизнес в Кувейте, открыв предприятие по торговле мороженым под именем одного из самых известных наркобаронов мира Пабло Эскобара.

Колумбийский портал Tiempo сообщает, что предприимчивые латиноамериканцы решили воспользоваться популярностью фамилии Эскобара после выхода сериала Narcos. Из этого фильма они взяли и названия некоторых других своих блюд, в том числе холодного коктейля "Серебро или свинец", названного так по одной из фраз наркобарона в этом сериале.

Предприятие "Пабло Эскобар" открылось несколько месяцев назад. Сотрудники фирмы носят майки с изображением улыбающегося Эскобара, которое было сделано в полиции во время его первого ареста.

Эскобар считается самым известным наркоторговцем в истории — в 1980-х годах он заработал около 30 миллиардов долларов, поставляя через свой Медельинский картель почти 80% всего кокаина, потребляемого в США. Наркоторговец был убит в 1993 году в ходе спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции, а картель прекратил существование.

Ранее колумбийские власти отказали родственникам наркобарона в регистрации торговой марки "Пабло Эмилио Эскобар Гавирия". Отказ был сделан по причине нанесения вреда общественной морали и порядку. Ни вдова, ни дети наркобарона не носят его фамилию: они сменили ее после переезда в Аргентину в конце 1990-х годов.