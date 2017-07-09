МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Беспрецедентный рост числа преступлений, совершаемых на почве расовой и религиозной ненависти, наблюдается в Великобритании с момента проведения референдума по Brexit в июне 2016 года, пишет газета Independent.

Согласно полицейской статистике, за 11 месяцев после референдума о выходе из ЕС количество подобных инцидентов возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — с 40,7 тысячи случаев до более чем 49,9 тысячи.

Самый большой рост количества преступлений на почве ненависти зафиксирован в графстве Гвент в Уэльсе — там это значение достигло 77%. Значительное увеличение наблюдается также в графствах Кент, Уорикшир и Ноттингемшир.

Религиозные сообщества и организации, представляющие иностранцев в Великобритании, также заявляют о растущей религиозной и национальной дискриминации, призывая правительство предпринять срочные меры и пересмотреть свой подход к подобным преступлениям.

"Мы знаем, что национальные и глобальные события могут спровоцировать краткосрочный рост преступности на почве ненависти, и мы увидели это после референдума в прошлом году. Полиция показала решительный подход относительно этих преступлений", — заявил представитель совета начальников полиции страны (NPCC).