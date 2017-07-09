Число жертв ливней на юго-западе Японии выросло до 18 человек

ТОКИО, 9 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Число жертв ливней на юго-западном острове Кюсю выросло до 18, еще с 30 жителями власти не могут связаться, около 570 людей отрезаны от внешнего мира, сообщает телеканал NHK.

На Кюсю несколько дней идут ливневые дожди, которые вызывают оползни и наводнения. Днем ранее сообщалось о 16 погибших и 14 пропавших без вести.

В эвакуационных центрах в северных префектурах Фукуока и Оита (всего на острове семь префектур) сейчас находятся около 1,8 тысячи человек.

По данным NHK, в воскресенье дожди на Кюсю вновь усилились. Мощность осадков достигает в ряде регионов 54 миллиметров в час. Метеорологи предупреждают об опасности новых оползней и паводков.

Усиление дождей привело также к прерыванию поисково-спасательных операций в некоторых населенных пунктах.

Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, кабинет намерен приложить все усилия "для скорейшего прояснения ситуации и принятия соответствующих решений".