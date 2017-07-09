Советники Трампа не рассказали о позиции Трампа по "вмешательству России"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Советники президента США проигнорировали просьбы американских журналистов подтвердить или опровергнуть заявления о том, что Дональд Трамп на первой встрече с Владимиром Путиным принял его слова о невмешательстве России в выборы.

Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на "полях" саммита G20 в Гамбурге. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп пока не комментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была "потрясающей" по значимости.

"Президент Трамп вел переговоры блестяще… и ясно дал это понять, подняв вопрос о выборах. После содержательного разговора по этой теме они договорились о создании подразделения по кибербезопасности, чтобы абсолютно исключить какое бы то ни было вмешательство, и договорились сотрудничать по кибербезопасности", — ответил глава минфина США Стив Мнучин на первый вопрос о том, верны ли заявления Лаврова и Путина.

Затем журналисты попросили уже президентского советника по нацбезопасности Герберта Макмастера опровергнуть заявления о том, что Трамп принял заверения российского президента о невмешательстве в выборы.

"Что президент Трамп и госсекретарь Тиллерсон сообщили нам после встречи — это наши дальнейшие шаги. Министр Мнучин уже упомянул один из аспектов — признание важности кибербезопасности и необходимости защитить избирательные системы в США, Европе и других местах. Это одна из вещей, на которых мы сконцентрируемся в будущем", — ответил генерал.

Он далее заявил о важности сотрудничества с Россией и совместного решения проблем, приведя в пример Сирию.

На повторную просьбу прокомментировать и при необходимости опровергнуть заявления российской стороны Мнучин ответил, что советники президента "не намерены давать комментарии о заявлениях других людей".

"Президент Трамп с радостью сделает заявления об этом сам. Но президент Трамп вел себя блестяще. Было ясно, что он дал понять свою позицию. И после очень обстоятельного диалога по этой теме они решили перейти к другим обсуждениям. Я думаю, совершенно ясно, что они начали диалог — а иметь диалог очень важно", — сказал министр.

Он вновь заявил, что два лидера "сосредоточились на создании подразделения по кибербезопасности, чтобы обеспечить, что ни Россия, ни кто-то еще не будет вмешиваться в демократические в выборы", а также обсудили Сирию и КНДР.

"Было очевидно, что вопрос вмешательства в выборы важный и что президент Трамп поднимет его. Он не боялся этого. Он сразу заявил эту тему, а затем они перешли к другим вопросам", — добавил Мнучин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее попросил журналистов верить Лаврову в вопросе трактовки первой встречи российского и американского лидеров на саммите G20 в Гамбурге.