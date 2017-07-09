WP обвинила российских хакеров в атаке на американские электростанции

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Газета Washington Post обвинила "российских хакеров" в последней кибератаке, которой подверглись электростанции США.В пятницу агентство Блумберг сообщило, что хакеры, предположительно связанные с иностранным правительством, взломали компьютерные сети десятка американских электростанций, в том числе АЭС "Волф-Крик" в штате Канзас. Позже министерство энергетики США сообщило, что атаки не повлияли на энергосети и производство электроэнергии. Эксперты по кибербезопасности заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства.
"По данным американских высокопоставленных чиновников, российские правительственные хакеры стоят за последними кибератаками на бизнес-системы американской АЭС и других энергетических компаний", — пишет издание.
Ранее газета Washington Post сообщала, что хакеры из России разработали новый вид кибероружия, который позволяет нарушать работу электросетей.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.