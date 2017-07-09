Глава минфина США отметил содержательность встречи Трампа с Путиным

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава минфина США Стивен Мнучин считает, что встречи американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге были очень содержательными.

"Две другие очень содержательные двусторонние встречи были, безусловно, во-первых, с президентом Путиным, которая должна была продлиться полчаса, а проходила более двух часов. У нас была другая содержательная встреча сегодня с лидером КНР Си, которая длилась более полутора часов и продлилась бы дольше, если бы нас не заставили уйти, поскольку мы были ограничены по времени", — сказал Мнучин, чье заявление распространил Белый дом.

Саммит лидеров G20 прошел в Гамбурге 7-8 июля.