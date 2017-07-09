Глава минфина США отметил содержательность встречи Трампа с Путиным
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава минфина США Стивен Мнучин считает, что встречи американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге были очень содержательными.
"Две другие очень содержательные двусторонние встречи были, безусловно, во-первых, с президентом Путиным, которая должна была продлиться полчаса, а проходила более двух часов. У нас была другая содержательная встреча сегодня с лидером КНР Си, которая длилась более полутора часов и продлилась бы дольше, если бы нас не заставили уйти, поскольку мы были ограничены по времени", — сказал Мнучин, чье заявление распространил Белый дом.
Саммит лидеров G20 прошел в Гамбурге 7-8 июля.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.