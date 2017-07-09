Советник Трампа рассказал о результатах встречи президентов России и США

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Никаких проблем в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге решено не было, этого никто не ждал, речь шла о запуске диалога по сложным вопросам, заявил советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер.

"Никакие проблемы решены не были. Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которым мы начинаем работать вместе", — сказал он, заявление приводится в пресс-релизе Белого дома.